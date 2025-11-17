به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح الله زاهدی افزود: با وجود اینکه دمای روزانه افزایش نسبی خواهد داشت، اما دمای صبحگاهی کاهشی است ضمن اینکه از فردا آسمان استان همدان آفتابی است.

او با اشاره به اینکه بیشتر بارش‌ها در ۴۸ ساعت گذشته در نهاوند، ملایر و تویسرکان را شاهد بودیم تصریح کرد: همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته سرعت باد ۶۵ کیلومتر در ساعت اعلام شده است.