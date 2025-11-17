به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حسین ابراهیم‌زاده کاراته‌کای قمی وزن منهای ۷۵ کیلوگرم در فینال شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد. محمدامین بابایی دیگر فینالیست قمی بود که به مدال نقره وزن بعلاوه ۸۴ کیلوگرم رسید.

در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم مهدی حسین‌جانی صاحب نشان برنز شد و در منهای ۸۴ کیلوگرم هم سجاد عموزاده در رده سوم ایستاد.

دانشگاه آزاد اسلامی میزبان رقابت‌های کاراته کارگری قهرمانی کشور بود.