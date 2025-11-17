به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مقداد صارمی در جلسه هماهنگی برنامه ریزی برای استقبال از شهدای گمنام از ورود پیکر دو شهید گمنام به این شهرستان در روز پنجشنبه خبر داد و تأکید کرد که دستگاههای اجرایی موظف‌اند برنامه‌های استقبال و تشییع را با بهترین کیفیت برگزار کنند.

وی اظهار کرد: در برابر شهدا حرفی برای گفتن نداریم و هرچه داریم از آنان است؛ بنابراین باید مراسمی درخور شأن مردم و شهدا برگزار کنیم.

معاون سیاسی فرماندار بروجرد با تشریح برنامه‌های زمان‌بندی‌شده افزود: پیکر مطهر دو شهید گمنام بعدازظهر پنجشنبه ۲۹ آبان وارد بروجرد می‌شود و تا ساعت ۱۸ در ناحیه مقاومت سپاه مستقر خواهد بود. مراسم «شبی با شهدا» نیز همان شب برگزار خواهد شد.

صارمی ادامه داد: صبح جمعه ۳۰ آبان، پیکرهای مطهر برای ادامه مراسم تشییع به شهرستان‌های دورود و ازنا منتقل می‌شوند.

براساس برنامه اعلام‌شده، مراسم تشییع پیکرها در بروجرد از انتهای خیابان سیاوش آغاز و تا ناحیه مقاومت سپاه ادامه خواهد داشت.