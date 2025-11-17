فرماندار یزد با حضور در یکی از واحد‌های تولیدی فعال در حوزه نخ‌ریسی، از نزدیک روند تولید، ظرفیت‌ها و نیاز‌های این مجموعه صنعتی را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، آقایی با حضور در یکی از واحد‌های تولیدی فعال در حوزه نخ‌ریسی، از نزدیک روند تولید، ظرفیت‌ها و نیاز‌های این مجموعه صنعتی را بررسی کرد و بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای حمایت همه‌جانبه از توسعه صنعت نساجی شهرستان تأکید کرد.

فرماندار یزد در این بازدید، هدف این حضور میدانی را بررسی ظرفیت‌های تولیدی و مشکلات صنعتگران عنوان کرد و با قدردانی از مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره کارخانه گفت: این مجموعه با تلاش مستمر نیرو‌های انسانی و مدیریت توانسته وضعیت مطلوبی در حوزه تولید ایجاد کند.

وی با مثبت ارزیابی کردن روند فعالیت کارخانه افزود: امروز شاهد تلاش بی‌وقفه و منسجم کارکنان و مدیران بودیم که نشان از ظرفیت بالای این واحد در توسعه صنایع نساجی دارد.

آقایی با اشاره به ضرورت تسهیل امور مرتبط با تأمین سرمایه در گردش، ارز و مواد اولیه اظهار داشت: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت‌های لازم، مسیر توسعه این واحد تولیدی هموارتر شده و نقش مؤثری در ارتقای صنعت نساجی شهرستان ایفا شود.