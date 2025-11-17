پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، آقایی با حضور در یکی از واحدهای تولیدی فعال در حوزه نخریسی، از نزدیک روند تولید، ظرفیتها و نیازهای این مجموعه صنعتی را بررسی کرد و بر آمادگی دستگاههای اجرایی برای حمایت همهجانبه از توسعه صنعت نساجی شهرستان تأکید کرد.
فرماندار یزد در این بازدید، هدف این حضور میدانی را بررسی ظرفیتهای تولیدی و مشکلات صنعتگران عنوان کرد و با قدردانی از مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره کارخانه گفت: این مجموعه با تلاش مستمر نیروهای انسانی و مدیریت توانسته وضعیت مطلوبی در حوزه تولید ایجاد کند.
وی با مثبت ارزیابی کردن روند فعالیت کارخانه افزود: امروز شاهد تلاش بیوقفه و منسجم کارکنان و مدیران بودیم که نشان از ظرفیت بالای این واحد در توسعه صنایع نساجی دارد.
آقایی با اشاره به ضرورت تسهیل امور مرتبط با تأمین سرمایه در گردش، ارز و مواد اولیه اظهار داشت: امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی و حمایتهای لازم، مسیر توسعه این واحد تولیدی هموارتر شده و نقش مؤثری در ارتقای صنعت نساجی شهرستان ایفا شود.