اعتصاب پزشکان در انگلیس که از جمعه گذشته در اعتراض به شرایط کاری و کمبود‌ها و دستمزد آغاز شده است همچنان ادامه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ پزشکان می‌گویند در این اعتصاب ۵ روزه برای حفظ جان بیماران فقط پنج درصد با در نظر داشتن سلامت بیماران دست از کار می‌کشند و با ۹۵ درصد توان، به درمان بیماران و انجام امور پزشکی ادامه می‌دهند.

بر اساس گزارش اتحادیه‌های صنفی کارکنان بخش بهداشت و درمان انگلیس، کمبود نیرو و امکانات درمانی لازم در بیمارستان‌های دولتی این کشور، افزایش فشار کاری و افزایش نیافتن دستمزد‌ها متناسب با شرایط کاری به گفته کارکنان بخش بهداشت و درمان دولتی انگلیس از جمله پزشکان موجب شده شماری از پزشکان و پرستاران مهاجرت کنند.

حتی شماری از کارکنان مهاجر بهداشت و درمان انگلیس نیز اکنون به فکر مهاجرت به دیگر کشور‌ها افتاده‌اند و می‌گویند با این میزان کار و با توجه به هزینه‌های سنگین انگلیس می‌توانند در کشور‌های دیگر درآمد و زندگی بهتری داشته باشند.

پزشکان در انگلیس می‌گویند: کمبود حدود صد هزار نفری پزشکان و کارکنان اصلی بخش درمان فشار کاری شدیدی به آنان تحمیل کرده و موجب به خطر افتادن سلامت آنان و بیماران شده است بدون اینکه دستمزدشان متناسب با افزایش فشار کاری ترمیم شده باشد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در انگلیس هم اکنون بخش دولتی بهداشت و درمان انگلیس، ۱۰ هزار و ۱۶۵ پزشک کم دارد.

پزشکان اعتصابی همچنین تورم فزاینده و افزایش هزینه‌های زندگی و بی توجهی به درخواست‌های آنان برای بهبود شرایط کاری و دستمزد را از جمله علت‌های اعتصاب خود می‌دانند و مقامات وزارت بهداشت و درمان انگلیس را به بی توجهی به خواسته‌های خود متهم کردند.

به گزارش مجلس انگلیس، در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۲۶۵ هزار نفر (۱۸.۷ درصد) از کارکنان نظام دولتی بهداشت و درمان انگلیس را کارکنان خارجی تشکیل می‌دادند که معادل یک پنجم از مجموع کارکنان این بخش بود. هم اکنون ۳۶ درصد از پزشکان و ۵ درصد از مدیران سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس را افراد خارجی تشکیل می‌دهند. ۳۳ درصد از پرستاران شاغل در بهداشت و درمان انگلیس، خارجی‌اند.

تشدید بحران در نظام بهداشت و درمان دولتی انگلیس در حالی است که بر اساس تایید سازمان ملی بهداشت و درمان این کشور هم اکنون بیش از هفت میلیون و سیصد هزار بیمار از جمله بیماران سرطانی و کودکان بیمار در انتظار درمان در بیمارستان‌های دولتی این کشورند.

در سال‌های اخیر بار‌ها کارکنان بخش بهداشت و درمان انگلیس در اعتراض به شرایط کاری و دستمزد به تظاهرات و اعتصاب دست زدند.