به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حیدر بنی تمیم گفت: به پرونده قاچاق ۹۵۰ لیتر نفتگاز توسط قاچاقچیان سوخت در شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان شادگان رسیدگی شد.

سرپرست اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شادگان افزود: در پرونده اول متهم ۴۱۰ لیتر نفتگاز به پرداخت ۵۹۵ میلیون و ۲۴۰ هزار ریال و در پرونده دوم، متهم ۵۴۰ لیتر سوخت به پرداخت ۷۸۳ میلیون و ۹۷۴ هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند

به گفته بنی تمیم، پس از قطعیت رای، جریمه یک میلیارد و ۳۷۹ میلیون ریالی از متخلفان وصول شد.

سرپرست اداره تعزیرات حکومتی شادگان افزود: ماموران نیروی انتظامی پس از کشف تخلف، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.