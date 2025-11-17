کتاب «خانوم ماه» مفتخر به تقریظ رهبر انقلاب روایتی از زندگی خانم ناز علی نژاد همسر شهید شیرعلی سلطانی به چاپ بیست و چهارم رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این کتاب خاطرات مکتوب زندگی شهید شیرعلی سلطانی اهل شیراز است که با روایت خانم‌ ناز علی‌ نژاد همسر شهید به قلم ساجده تقی زاده در سه فصل جداگانه نگاشته شد.

شهید شیرعلی سلطانی که با عنوان سردار بی سر شهرت دارد مدتها قبل برای شهادت قبر خودش را در كتابخانه مسجد المهدی(عج) با دست خودش آماده كرد، شبها در آن قبر می نشست و با خدایش راز و نیاز می كرد، بارها قبر را اندازه گرفته بود و برای خودش جای سر نگذاشته بود. عاقبت؛ یکم فروردین ۱۳۶۱ در عملیات فتح المبین خمپاره ای از جبهه دشمن تن بی سرش را بر زمین جای می گذارد.

زینب سلیمانی گزارش می دهد...