به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛فرماندار سلماس در بازدید از گلخانه روستای سلطان احمد در حال توسعه سلماس گفت: بیش از ۳٠ واحد گلخانه‌ای در ۵۵هکتار زمین در این شهرستان ایجاد شده است که در تامین محصولات و صیفی جات منطقه ورونق اقتصادی نقش موثری دارند.

علی علایی افزود: میانگین برداشت محصول در گلخانه‌های سلماس بطور متوسط ۳۵ کیلوگرم از هر متر مربع است.

او اضافه کرد: در تلاش هستیم با حمایت از سرمایه گذران این بخش گلخانه‌های سنتی را به گلخانه‌های هیدروپونیک تبدیل کنیم

منافی رییس جهاد کشاورزی سلماس هم به مزایای این صنعت کشاورزی اشاره کرد و گفت: مدیریت بهینه مصرف آب، اشتغال پایدار، جلوگیری از هدر رفت انرژی سوخت از مزایای کشت گلخانه‌ای است.

او کنترل تغذیه گیاه و بیماری‌های منتقله از خاک- بهره وری ده برابری نسبت به فضای باز و امکان تولیدمحصول در فصول سرد سال را از دیگر مزایای این شیوه تولید عنوان کرد.