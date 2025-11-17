سومین جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی و شورای حفاظت از منابع آبی استان مرکزی پیرامون رایزنی اعضا برای مدیریت منابع آبی محدود، تاکید بر صرفه جویی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خانگی و بازچرخانی پساب فاضلاب در صنایع بزرگ گذشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، استاندار مرکزی در این کارگروه وضعیت منابع آبی را وخیم دانست و گفت: برای مدیریت منابع آبی محدود باید الگوی کشت در بخش کشاورزی تغییر کند.

مهدی زندیه وکیلی افزود: تضمینی برای استمرار جریان آب شرب شهری وجود ندارد و احتمال قطعی، کمبود و جیره‌بندی آب با وجود بارش کم در زمستان امسال و سال آینده وجود دارد.

او از کم‌کاری برخی فرمانداران در برگزاری جلسات مدیریت آب انتفاد کرد و اضافه کرد: تعداد جلسات شهرستانی باید بیشتر از جلسات استانی باشد تا مشکلات کمبود آب به‌طور جدی طرح و پیگیری شود.

استاندار مرکزی گفت: اکنون حتی سد کمال صالح شازند و الغدیر ساوه با بحران کم آبی مواجه شدند و مدیریت منابع آب نیازمند همکاری همه بخش‌ها و همکاری مردم است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی هم در این کارگروه گفت: با همکاری مردم، کشاورزان و صنعتگران و همدلی مسئولان ناترازی آبی در سال آبی گذشته پشت سرگذاشته شد.

نادرقلی ابراهیمی افزود: ششمین سال خشکسالی را پشت سر می‌گذاریم و امیدواریم بارش‌ها در زمستان امسال و بهار سال آینده مطلوب باشد تا بخشی از نیاز آبی استان مرتفع شود.

او ادامه داد: در زمینه مدیریت مصرف، اختصاص چاه‌های دستگاه‌های دولتی به آبفای استان، بازچرخانی پساب شهری از سوی صنایع بزرگ استان اقدامات خوبی انجام شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: با رایزنی‌های انجام شده برای جبران کسری آب سد کمال صالح شازند قرار است به زودی عملیات بارور سازی ابر‌ها انجام شود.

مدیرعامل آب منطفه‌ای استان هم در حاشیه این جلسه گفت: اقداماتی برای مقابله با ناترازی آب در سال ۱۴۰۵ از سوی وزارت نیرو به استان اعلام و در این جلسه مقرر شد تصویب و اقدامات لازم برای اجرایی شدن آن انجام شود.

حسین اسدی افزود: در این جلسه مقرر شد شهرداری پساب فاضلاب کلانشهر اراک برای احیای فضای سبز گردنه سیبک انتقال دهد.

او ادامه داد: علاوه بر حفر ۳۰ حلقه چاه پدافندی مقرر شد اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برای سال آینده چاه‌های خود را برای بهره برداری در اختیاری آبفای استان مرکزی قرار دهد.