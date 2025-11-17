تامین آب پایدار برای اهالی روستای چاری بابل
مدیرعامل شرکت آبفا مازندران از اجرای طرح افزایش ظرفیت آبرسانی به روستای چاری از توابع شهرستان بابل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ بهزاد برارزاده گفت: بهمنظور تقویت زیرساختهای تأمین آب و رفع مشکلات کمآبی در روستای چاری، عملیات اجرای خط انتقال جدید از مسیر خط اصلی آبرسانی سد لفور به بابل در حال انجام است.
وی افزود: روستای چاری با حدود هزار خانوار جمعیت تاکنون از طریق منبع تأمین آب چاه و یک مخزن هوایی با ظرفیت ۱۰۰ مترمکعبی تغذیه میشد، اما با توجه به کاهش سطح آبهای زیرزمینی و افزایش نیاز مصرفکنندگان، اجرای این طرح در دستور کار شرکت قرار گرفت.
به گفته برارزاده، در این طرح ۹۰۰ متر خط انتقال با لوله پلیاتیلن و ۱۴۰ متر خط انتقال با لوله فلزی به قطر ۲۵۰ میلیمتر در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران ارزش اعتباری این طرح را ۲۳ میلیارد رالل اعلام کرد و افزود: با بهرهبرداری از این طرح، پایداری تأمین آب در روستای چاری افزایش یافته و مشکل کمآبی این روستا برطرف خواهد شد