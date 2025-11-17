به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ بهزاد برارزاده گفت: به‌منظور تقویت زیرساخت‌های تأمین آب و رفع مشکلات کم‌آبی در روستای چاری، عملیات اجرای خط انتقال جدید از مسیر خط اصلی آبرسانی سد لفور به بابل در حال انجام است.

وی افزود: روستای چاری با حدود هزار خانوار جمعیت تاکنون از طریق منبع تأمین آب چاه و یک مخزن هوایی با ظرفیت ۱۰۰ مترمکعبی تغذیه می‌شد، اما با توجه به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و افزایش نیاز مصرف‌کنندگان، اجرای این طرح در دستور کار شرکت قرار گرفت.

به گفته برارزاده، در این طرح ۹۰۰ متر خط انتقال با لوله پلی‌اتیلن و ۱۴۰ متر خط انتقال با لوله فلزی به قطر ۲۵۰ میلی‌متر در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران ارزش اعتباری این طرح را ۲۳ میلیارد رالل اعلام کرد و افزود: با بهره‌برداری از این طرح، پایداری تأمین آب در روستای چاری افزایش یافته و مشکل کم‌آبی این روستا برطرف خواهد شد