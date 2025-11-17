بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، جواد احمدیمنفرد از برگزاری نهمین دوره مسابقات جام حافظان قرآن کریم در دو مقطع سنی زیر ۱۲ سال و بالای ۱۲ در رشتههای نیم جزء، ۱ جزء، ۲ جزء، ۳ جزء، ۵ جزء، ۷ جزء و ۱۰ و معرفی نفرات برتر هر بخش خبر داد.
وی هدف از برگزاری این مسابقات را تقویت جریان حفظ قرآن کریم در استان بر اساس سند چشمانداز فعالیت قرآنی استان بوشهر عنوان کرد.
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: در مقطع زیر ۱۲ سال و رشته نیم جزء مبین خوشابی و علی شجاعی رتبههای اول و دوم و محمدمبین عزت رفتار و حیدر ابراهیمی به صورت مشترک رتبه سوم را کسب کردند.
وی افزود: در رشته ۱ جزء مرصاد منوچهری و عباس رضاییفرد رتبههای اول و دوم و سعید فلاحی و امیرمهدی زارعی بهطور حائز رتبه سوم شدند و در رشته حفظ ۲ جزء محمدطاها غلامیفرد، نصراحمد نورزهی و احمد احمدی رتبهی اول تا سوم را کسب کردند و در رشته ۵ جزء مصطفی احمدخانی، انس نعیمی و محمدهادی رشیدینژاد حائز رتبه اول تا سوم شدند.
احمدیمنفرد ادامه داد: در رشته ۷ جزء علی اصغر غلامیان و سبحان حیاتی رتبههای اول و دوم و در رشته حفظ ۱۰ جزء احمد عباسی، علیرضا نصاری و محمدیحیی شهبازی حائز رتبههای اول تا سوم شدند.
وی اضافه کرد: در مقطع بالای ۱۲ سال و در رشتهی نیم جزء سیدامیرحسین جعفری، سیدعلی حسینیمقدم و سامی سعادت به ترتیب رتبههای اول تا سوم و در رشتهی ۱ جزء سیدعلی حسینی، ابوالفضل بجلی و علیرضا پورمحمودی اول تا سوم شدند.
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: همچنین در رشتهی ۳ جزء محمدامین دهقانیان، امیرعلی نیازی و مرتضی ذکاوتی، در رشتهی ۵ جزء خالق دادمحمدی، محمدطاها روشن و آرمین احمدی و در رشتهی ۱۰ جزء محمدیحیی ترابی جهرمی، محمد صدیقی و میلاد عثمانی حائز رتبههای اول تا سوم شدند.
گفتنی است، نهمین دوره جام حافظان قرآن کریم استان بوشهر با حضور ۲۰۰ نفر از حافظان نوجوان برادر در روستای دهقاید شهرستان دشتستان برگزار و در پایان از برندگان با حضور حجتالاسلام محمد قادری، مدیرکل تبلیغات اسلامی و دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان بوشهر و جمعی از مسئولان استانی و محلی تجلیل شد.