مدیر دفتر اطلاعرسانی دولت در غزه از زندگی دشوار ۲۸۸ هزار خانواده تحت شرایط سخت جوی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل الثوابته، مدیر دفتر اطلاعرسانی دولت در غزه گفت که با توجه به شرایط نامساعد آب و هوایی، ۲۸۸ هزار خانواده اکنون در غزه در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند.
وی افزود: رژیم اشغالگر به سیاستهای خود برای اعمال محدودیت و ممانعت از ورود چادرها به نوار غزه ادامه میدهد و گذرگاهها همچنان بسته است.
الثوابته همچنین گفت: ما نیاز فوری به تأمین چادر، پوشش پلاستیکی و وسایل گرمایشی داریم و از آمریکا و طرفهای ضامن توافق آتشبس میخواهیم که رژیم اشغالگر را به پایبندی به توافقات وادار کنند.
مدیر دفتر اطلاعرسانی دولت در غزه همچنین گفت که دهها هزار چادر با اولین بارشها زیر آب رفت که نشان دهنده عمق رنج مردم غزه است.
پیشتر جنبش حماس با صدور بیانیهای درباره پیامدهای سنگین بارندگی اخیر بر وضعیت آوارگان غزه هشدار داده و تأکید کرده بود که هزاران خانواده، بر اثر غرق شدن چادرهایشان و تخریب اندک داراییهای باقیمانده، بیسرپناه ماندهاند؛ موضوعی که نیاز فوری به کمکرسانی و تأمین سرپناه را دوچندان کرده است.
این فاجعه انسانی در شرایطی رخ میدهد که حملات مداوم ارتش رژیم اسرائیل به غزه، زیرساختهای حیاتی این منطقه را نابود کرده و مردم این منطقه را در وضعیت اسفناک قرار داده است. افزون بر این، جلوگیری رژیم صهیونیستی از ورود کمکهای بشردوستانه به غزه، بحران انسانی را تشدید کرده و زندگی آوارگان را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده است.
رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.