پخش زنده
امروز: -
در پی جانباختن ۱۲ نفر در جادههای جنوب استان، ائمه جمعه ۶ شهرستان جنوبی استان با صدور بیانیهای مشترک خواستار اقدام جدی و برخورد قانونی با قاچاق سوخت و پیامدهای مرگبار آن شدند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، امامان جمعه ۶ شهرستان جنوبی استان با صدور بیانیهای مشترک اقدام جدی و برخورد قانونی با قاچاق سوخت و پیامدهای مرگبار آن را خواستار شدند..
در این بیانیه همچنین بر لزوم ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای جوانان منطقه تاکید شده است.
شامگاه پنجشنبه ۲۲ آبان در ۱۱۰ کیلومتری جاده قلعهگنج - رمشک، یک دستگاه وانت زامیاد حامل بنزین به علت انحراف به چپ با چند خودروی عبوری از جمله یک دستگاه پژو و پراید برخورد کرد وبر اثرشدت انفجار و آتش سوزی خودروها سوختند و متلاشی شدند.