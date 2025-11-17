پخش زنده
معاون وظیفه عمومی استان از اعزام مشمولان عادی، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا به مراکز آموزشی از روز شنبه اول آذر ماه ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ اسماعیل رجبزاده گفت: اعزام انفرادی مشمولان صرفاٌ تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری از محل سکونت تا مرکز آموزش میباشد.
وی افزود: در صورت استقرار مرکز آموزش در فاصله بیش از ۳۰۰ کیلومتری تا محل تجمع وظیفه عمومی، اعزام مشمول بصورت تمرکزی و توسط وظیفه عمومی انجام میشود که ضرورت دارد مشمولان نسبت به کنترل برگه محل مراجعه اقدام کنند.
معاون وظیفه عمومی گیلان گفت: آن دسته از مشمولانی که در برگه محل مراجعه معاونت وظیفه عمومی قید شده است باید برای اعزام با اتوبوسهای تعیین شده بدون حضور خانواده و همراه در معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان در آدرس رشت - بلوار فاتحان نبل الزهرا- کیلومتر ۳ جاده رشت به قزوین - جنب پلیس راهنمایی و رانندگی ساعت ۷، اوب آذر ماه ۱۴۰۴ حضور داشته باشند.
سرهنگ رجب زاده افزود: بقیه مشمولان با رعایت بازه زمانی تعیین شده به مراکز آموزش نیروهای مسلح به صورت خود معرف مراجعه کنند.