به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،هفته بسیج امسال با شعار "بسیج، مردم، اقتدار ملی" از ۳۰ آبان تا ۶ آذر برگزار می‌شود و. این هفته با ویژگی‌های جهاد تبیین، جهاد خدمت‌رسانی، جهاد امیدآفرینی، جهاد علمی و جهاد اقتصادی طراحی شده است.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان در نشست خبری هفته بسیج، با گرامیداشت یاد و خاطره ۹۲ هزار شهید بسیجی، بر نقش بسیج در خنثی کردن عملیات روانی دشمن و تقویت انسجام ملی و هویت مذهبی تأکید کرد.

سردار محمدعلی نظری با تبیین دستاورد‌های بسیج در سال گذشته گفت: ایجاد ۲ هزار و ۵۰۰ شغل مستقیم، آبرسانی به ۵۷ روستا، احداث و بازسازی ۴۰۵ منزل مسکونی، توزیع بیش از ۱ میلیون پرس غذا و بسته معیشتی و حضور فعال ۱۵ هزار جهادگر در اردو‌های جهادی از جمله فعالیت‌های بسیج است.

سردار نظری باگرامیداشت هفته بسیج گفت: در تبیین و انتشار عملکرد بسیج، ۳۰ درصد نقش بر عهده بسیج و ۷۰ درصد بر عهده رسانه‌ها است.

رونمایی از فعالیت‌های اینفوگرافی از اقدامات بسیج در ۵ حوزه صنعت و معدن محرومیت زدایی فعالیت اقتصاد مقاومتی بسیج دانش آموزی و قرارگاه بانوان پایان بخش این نشست بود.

همچنین به منظور انعکاس بهتر برنامه‌های هفته بسیج نشست فرمانده سپاه ثارالله استان با مدیر کل صداوسیما برگزار شد.

در این نشست سردار نظری اشتغال و تولید، امیدآفرینی و محرومیت زدایی را از محور‌های برنامه‌های محتوایی برشمرد.

آقای محمدی مدیر کل صداوسیمای کرمان هم گفت: انعکاس دستاورد‌ها، فعالیت‌های مردمی بسیج و پیوند عمیق بسیج و ایام فاطمیه در برنامه سازی مورد توجه است.