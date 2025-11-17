رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با اشاره به افت نمره‌های آزمون‌هایی نهایی پایه دوازدهم در سال تحصیلی گذشته، بر لزوم تدوین اطلس ارزشیابی نمره‌های نهایی با بررسی منطقه‌ای و مدرسه‌ای تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن زارعی با اشاره به وضعیت نمره‌های امتحان‌های نهایی اظهار کرد: در آزمون‌های نهایی سال ۱۴۰۳- ۱۴۰۴، در سطح کشور در پایه یازدهم شاهد رشد نمره دانش‌آموزان بودیم، اما در پایه دوازدهم افت محدود داشتیم که خوزستان نیز چنین شرایطی داشت. البته افت نمره‌های پایه دوازدهم در خوزستان از سطح کشور پایین‌تر بود که نشان می‌دهد مداخله‌ها، موثر بوده است و باید این روند ادامه یابد.

وی افزود: دلیل افت نمره‌ها باید استانی، منطقه‌ای و مدرسه‌ای تحلیل شود. بخشی از این مساله به مواردی مانند شرایط فرهنگی و اقتصادی مربوط می‌شود که در حوزه آموزش و پرورش نیست، اما بخشی از آن به مشکلاتی در مدارس مانند تراکم کلاس‌ها برمی‌گردد.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: درباره افت نمره‌های نهایی باید تحلیل و براساس آن مداخله انجام شود و در این باره، اطلس ارزشیابی نمره‌های نهایی هر استان تدوین شود و بر این اساس، تقسیم کار شود.

وی در ادامه بیان کرد: در اعلام نمره‌ها تاکید داریم که تا حد امکان، رتبه‌بندی برای استان‌ها و مناطق انجام نشود، زیرا آنچه اهمیت دارد، پیشرفت و رشد هر استان و منطقه نسبت به سال قبل است.

زارعی گفت: تحلیل نتایج باید بر اساس تمرکز بر برنامه‌ریزی سال تحصیلی جاری باشد تا خلاء‌ها اصلاح و شرایط بهتری ایجاد شود.