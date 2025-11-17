به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان استهبان گفت: این کتاب ها شامل خاطرات 80 روز گردش به دور خورشید از استاد علی حکمت، لطیفه ها و مثل ها در استهبان و شبانکاره های ایج از استاد محمدرضا آل ابراهیم، کتاب نقاشی های یک سرباز ، تبسم و تفکر از استاد کماندار و کتاب های قصص قرآن و متقین در نهج البلاغه از استاد حاج علی اصغر سلیمانی بود.

امید کیامرث افزود : در پایان این مراسم از نویسندگان استهباناتی تجلیل شد.