مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی با اشاره به ضرورت تقویت رویکرد‌های حمایتگرانه در حوزه جمعیت گفت: ترویج فرزندآوری، تحکیم بنیان خانواده و صیانت از مادران باردار باید با همکاری جدی دستگاه‌های مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و گروه‌های مردمی و به صورت علمی دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛نیر الهامی در جلسه شورای اندیشه‌ورزی جمعیت استان که در استانداری برگزار شد، بر لزوم تقویت اقدامات اجرایی و فرهنگی در حوزه جوانی جمعیت تأکید کرد و گفت: اگرچه برنامه‌هایی با همکاری دستگاه‌های مختلف برای ترویج فرزندآوری در استان اجرا شده، اما این حوزه همچنان نیازمند توجه بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر است.

وی اظهار کرد: تحکیم خانواده از مهم‌ترین محورهای مدیریت جمعیت است و مراکز مشاوره باید از نیروهای متخصص و آشنا با علوم جمعیت و خانواده بهره‌مند شوند تا از بروز مشکلات و افزایش طلاق جلوگیری شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی با اشاره به ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی با حضور اساتید متخصص و همچنین تربیت کنشگران اجتماعی فعال در حوزه جمعیت افزود: آگاه‌سازی جامعه و تنویر افکار عمومی درباره پیامدهای کاهش جمعیت و اهمیت جوانی جمعیت یک نیاز اساسی است که باید در استان مورد توجه جدی قرار گیرد.

الهامی با تأکید بر اجرای طرح‌های صیانت از مادران باردار برای تولد نوزاد سالم و مقابله با سقط جنین تصریح کرد: حمایت از مادران باردار نه‌تنها تضمین‌کننده سلامت مادر و فرزند است، بلکه به عنوان یکی از مداخلات مهم در بهبود نرخ رشد جمعیت و جلوگیری از سالمندی جامعه شناخته می‌شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همچنین فعالیت سمن‌ها با همکاری متخصصان زنان و ماماها در برخی استان‌ها برای ارائه مشاوره رایگان به مادران باردار را اقدامی مثبت دانست و اظهار کرد: ایجاد چنین کمپین‌هایی در استان می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت داشته باشد.

وی بر ضرورت تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی برای متخصصین این حوزه تأکید کرد و گفت: این موضوع باید با همکاری هیئت اندیشه‌ورزی استان به صورت جدی دنبال شود.

الهامی اضافه کرد: برای دستیابی بهتر به جامعه هدف، استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی همچون بسیج، کانون‌های مساجد و دیگر نهادهای فرهنگی ضروری است و می‌تواند اجرای قانون جوانی جمعیت را تسهیل کند.

به گفته وی، بهره‌گیری از توان نخبگان و افراد اثرگذار نیز باید در دستور کار دستگاه‌ها قرار گیرد تا سیاست‌ها و پیام‌ها به‌صورت گسترده و مؤثر منتقل شود.