به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ دبیر جشنواره اظهار کرد: ۱۶ اثر صحنه‌ای و ۶ اثر خیابانی به دبیرخانه ارسال شده بود که از میان آنها ۸ نمایش صحنه‌ای و ۴ اثر خیابانی به بخش نهایی راه یافتند.

مهرداد علیزاده افزود: در این دوره، ۲ نمایش صحنه‌ای و یک اثر خیابانی برای حضور در جشنواره بین‌المللی فجر معرفی می‌شوند.

برنامه اجرا‌های جشنواره در روز‌های بیست و پنجم و بیست و ششم آبان انجام می‌شود و آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان نیز ۲۷ آبان در ایلام برگزار خواهد شد.