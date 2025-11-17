پخش زنده
سیوهفتمین جشنواره تئاتر استانی با موضوع آزاد، با حضور ۱۲ اثر صحنهای و خیابانی در تماشاخانه استاد باسره ایلام، در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ دبیر جشنواره اظهار کرد: ۱۶ اثر صحنهای و ۶ اثر خیابانی به دبیرخانه ارسال شده بود که از میان آنها ۸ نمایش صحنهای و ۴ اثر خیابانی به بخش نهایی راه یافتند.
مهرداد علیزاده افزود: در این دوره، ۲ نمایش صحنهای و یک اثر خیابانی برای حضور در جشنواره بینالمللی فجر معرفی میشوند.
برنامه اجراهای جشنواره در روزهای بیست و پنجم و بیست و ششم آبان انجام میشود و آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان نیز ۲۷ آبان در ایلام برگزار خواهد شد.