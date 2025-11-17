به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سیدحسین اسلامی گفت: به منظور رفع نیاز کشاورزان برای تولید محصولات کشاورزی، در سال زراعی جاری جدیداز ۲۰ مهرماه امسال تاکنون ۴۰۱ تن کود شیمیایی شامل ۳۵۱ تن کود شیمیایی اوره و ۵۰ کود پتاس از طریق کارگزاران توزیع کود در این شهرستان بین کشاورزان محمودآبادی توزیع شد.

او افزود: این شهرستان دارای ۱۶ کارگزاری فعال در ۳ مرکز جهاد کشاورزی این مدیریت کار خریداری و توزیع کود‌های شیمیایی را انجام می‌دهند.

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد توجه به تاریخ تولید و انقضاء کود و داشتن گواهی ثبت از مؤسسه آب و خاک را ضروری دانست و ادامه داد: نام شرکت سازنده و توزیع کننده داخلی و خارجی نیز باید به طور مشخص روی برچسب بسته بندی ثبت و قابل رؤیت باشد