سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان از تدوین برنامه جامع توسعه اقتصاد دریامحور با هدف بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های ساحلی، بندری و صنایع وابسته خبر داد و گفت: برنامه جامع با همکاری دانشگاه‌های تخصصی و براساس مفاد برنامه هفتم پیشرفت استان در حال تهیه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش بیان کرد: گسترش صنایع بندری و لجستیکی، تقویت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و نفت در مناطق ساحلی، توسعه آبزی‌پروری و شیلات دریایی و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری ساحلی و معدنی از محور‌های برنامه اقتصاد دریا محور خوزستان است.

وی افزود: برای تحقق این اهداف، استفاده از ابزار‌های جدید مالی در دستور کار قرار دارد و از محل انتشار اوراق مشارکت و ایجاد صندوق‌های دریایی منابع تازه‌ای برای طرح‌های بندری و شیلاتی استان می‌تواند جذب کند.

روانبخش از بررسی ایجاد شهرک‌ها و نواحی تخصصی صنایع دریایی در استان خبر داد و گفت: ایجاد واحد‌های تولید تجهیزات، سردخانه و صنایع بسته‌بندی و فرآوری در مجاورت اسکله‌ها در این شهرک‌ها لحاظ خواهد شد.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با تاکید بر اینکه اقتصاد آبی خوزستان باید به سمت اقتصاد آبی سبز حرکت کند و از منابع طبیعی نیز حفاظت نماید عنوان کرد: با اجرای طرح‌های در دست اقدام، خوزستان می‌تواند طی پنج سال آینده به مرکز تخصصی اقتصاد دریامحور کشور تبدیل شود.

خوزستان با دارا بودن بنادر مهمی همچون بندر امام خمینی (ره)، ماهشهر، خرمشهر، آبادان، هندیجان، شادگان و چوئبده یکی از کانون‌های اصلی تجارت دریایی کشور است و باید به قطب اقتصاد دریایی جنوب‌غرب ایران تبدیل شود.