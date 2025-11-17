پخش زنده
امروز: -
تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران در دومین دیدارش در رقابتهای قهرمانی آسیا و اقیانوسیه با هفت گل کره جنوبی را از پیش رو برداشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال هفت نفره کشورمان در دومین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در گروه دوم رقابتها با هفت گل کره جنوبی را شکست داد و شش امتیازی شدو به صدر جدول گروه صعود کرد.
برای ایران در این دیدار مسلم مهرابیان دو بار، سعید فرجی سه بار و هادی خوش اقبال دو بار گلزنی کردند.
شاگردان علیرضا طارمی در سومین دیدارشان فردا از ساعت ١١:٣٠به مصاف تایلند میروند.