مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی بااشاره به اجرای عملیات برف روبی و نمک پاشی در ۱۰۰ کیلومتر در محور تکاب، گفت: محورهای تکاب باز و تردد در جریان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛ارسلان شکری با اشاره به آغاز بارش برف در مناطق سردسیر و ارتفاعات استان از جمله محور تکاب گفت: نیروهای راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تکاب از ساعات ابتدایی وقوع بارش در محورهای مواصلاتی این شهرستان مستقر شده و عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه تا بدین لحظه بدنبال این بارش، هیچ خودرویی در برف گرفتار نشده، ادامه داد: در این راستا، راهداران ضمن پاکسازی مسیرهای اصلی، به چند مورد گرفتاری خودروهای عبوری در برف نیز رسیدگی کرده و اقدامات لازم برای بازگشت خودروها به مسیر ایمن انجام شد.

شکری در پایان گفت: راهداری استان برای رفع مشکلات احتمالی زمستانی آمادگی کامل را دارد.