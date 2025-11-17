به گفته رسانه‌های محلی عربستان سعودی، بر اثر آتش‌سوزی ناشی از برخورد یک اتوبوس حامل زائران عمره با یک تانکر گازوئیل در نزدیکی مدینه دست‌کم ۴۵ نفر جان باختند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مقام ارشد پلیس حیدرآباد اعلام کرد: اتوبوس زائران هندی در عربستان سعودی دچار حادثه شد و بر اثر این سانحه ۴۵ نفر جان باختند که گفته می‌شود همه قربانیان، تبعه هند بوده‌اند و شمار قابل توجهی از آنان اهل حیدرآباد هستند.

دی سریدهر بابو وزیر فناوری اطلاعات تلنگانا گفت: بر اساس اطلاعات اولیه حداقل ۱۶ نفر از کشته‌شدگان این سانحه از ساکنان حیدرآباد بوده‌اند.

وی افزود: همه آنها از منطقه بازارگاتِ مَلِّه‌پَلّی بوده‌اند و مقامات در حال راستی‌آزمایی هویت قربانیان هستند.

وی سی سجنار کمیسر پلیس حیدرآباد اعلام کرد: ۴۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند و فقط یک بازمانده وجود دارد که هم‌اکنون در بیمارستان بستری است.

طبق گزارش‌های اولیه‌ای که دولت ایالتی دریافت کرده است، این حادثه حدود ساعت ۱:۳۰ بامداد به وقت هند در منطقه مُفْرِحَت، در حدود ۱۶۰ کیلومتری مدینه رخ داده است.

یکی از بستگان قربانیان گفت: گروه زائران در ۹ نوامبر حیدرآباد را ترک کرده و پس از انجام مناسک عمره در مکه، در مسیر بازگشت به مدینه بودند که این تراژدی رخ داد، آنها از طریق شرکت‌های «ال مینا» و «ال مکه تراولز» در نَمپَلی سفر کرده بودند.

رِوانت ردی، وزیر اعلی تلنگانا، با ابراز شوک عمیق از این «حادثه هولناک که اتوبوس زائران هندی در عربستان سعودی را درگیر کرده»، به رئیس دبیرخانه ایالتی، کی. راماکریشنا رائو و رئیس پلیس ایالت شیودار ردی، دستور داد فوراً جزئیات قربانیان را گردآوری و مشخص کنند چند نفر از ساکنان تلنگانا در این اتوبوس حضور داشته‌اند.

در همین حال، رئیس دبیرخانه کمیسر مقیم در دهلی گوراو اوپال را نیز مطلع کرد و از او خواست اطلاعات مربوط به ساکنان تلنگانا را که در این سانحه دخیل بوده‌اند، جمع‌آوری کند.

همچنین یک اتاق کنترل در دبیرخانه ایالتی برای کمک به خانواده‌ها و تجمیع اطلاعات راه‌اندازی شده است.

اس. جایشانکار وزیر امور خارجه هند نیز گفت: سفارت هند در ریاض و کنسولگری در جده بیشترین حمایت ممکن را از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنان ارائه می‌دهند.

وی ضمن ابراز صمیمانه‌ترین تسلیت‌ها به خانواده‌های داغدار، برای بهبود سریع مجروحان دعا کرد.