بندر صیادی ابوخضیر شادگان با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات کشور با اعتبار ۵۳۰ میلیارد ریال افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار شادگان در آیین افتتاح بندر صیادی ابوخضیر گفت: این بندر صیادی در مساحتی به وسعت ۱۴ هزار مترمربع و با استفاده از اعتبارات ملی احداث، تکمیل و بهرهبرداری شد و زمینه اشتغال یکهزار و ۲۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.
یعقوب مقدم افزود: بندر صیادی ابوخضیر با هدف توسعه اقتصاد دریامحور بهرهبرداری شده است.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان "سرمایهگذاری برای تولید" توسط رهبر معظم انقلاب ادامه داد: تحقق شعار سال نیازمند همدلی مردم و مسئولان و مشارکت همه جانبه در مسیر توسعه و پیشرفت منطقه است.
رئیس سازمان شیلات کشور نیز در این آیین گفت: اقتصاد دریامحور از رویکردهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور است و با توجه به ظرفیتهای دریایی شادگان، باید با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود، زیرساختهای اقتصاد دریاپایه توسعه یابد.
حمزه رستمپور بر اهمیت و ضرورت توسعه صنعت شیلات در زمینه صید و آبزیپروری تاکید کرد و گفت: در همین راستا سازمان شیلات ایران هر سال با اختصاص بودجههای ویژه نسبت به تحقق این موضوع اهتمام میورزد.
شادگان در فاصله ۷۰ کیلومتری اهواز مرکز استان خوزستان واقع است.