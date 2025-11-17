معاون برنامه ریزی فرماندار ارومیه گفت: یک هزار و ۴۰۰ نانوایی یارانه ای در این شهرستان فعال است که برای جلوگیری از تخلفات در نوبت عصر از این پس پایش و بازرسی می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛مریم دهقان روز دوشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان ارومیه افزود: طبق گزارشات دریافتی برخی نانوایی های یارانه‌ای در نوبت عصر با استفاده از ارد یارانه‌ای هم اقدام به پخت نان به قیمت آزاد پز می‌کنند که باید از این نوع تخلفات جلوگیری شود.

وی اظهار کرد: علاوه بر یک هزار و ۴۰۰ نانوایی یارانه ای در ارومیه ۲۰۰ نانوایی آزاد پز فعال است که باید نظارت مستمر براین واحد ها انجام شود و برای این منظور نیازمند تامین نیروهای بیشتری برای بازرسی هستیم.

دهقان اضافه کرد: فراوانی و کیفیت نان از اولویت‌های تنظیم بازار استان است چرا که در سبد غذایی مردم در ردیف کالاهای اصلی قرار دارد.

وی با اشاره به بازرسی از نانوایی های روستایی اظهار کرد: در این زمینه اقدامات خوبی آغاز شده است.

کارشناس حوزه آرد و نان فرمانداری ارومیه نیز با اشاره به آخرین مصوبات کارگروه استانی درباره دو گانه سوز کردن واحد های نانوایی اظهار کرد: ۳۰درصد واحد های نانوایی باید دو گانه سوز شوند که تسهیلات ۲۳درصدی دریافت می‌کنند ولی این تسهیلات نیازمند روان‌سازی و کاهش نرخ هستند.

فرامرز تبریزی خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از نانوایان لازم است که نهادهای حمایتی در این زمینه ورود کنند و در کنار نانوایان باشند.

وی افزود: بازرسی از نانوایی‌های روستاهای دور و مرزی هم در دستور کار است و با همکاری و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌شود.