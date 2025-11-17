به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون پیش‌بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بررسی آخرین مدل‌ها و تحلیل‌های نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد، تا سه روز آینده جوی پایدار بر استان استقرار دارد.

نوید حاجی بابایی با اشاره به افزایش غلظت آلاینده‌ها جوی در مناطق مرکزی و صنعتی استان، افزود: بر این اساس آسمان صاف، گاهی همراه با وزش باد ملایم برای دیگر نواحی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی در خصوص هشدار آلودگی سطح زرد با فعالیت سامانه پایداری نسبی جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها تا پایان وقت پنجشنبه بیست‌ونهم آبان در استان، ادامه داد: پایداری هوا و مهیا بودن بستر لازم برای انباشت و افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و صنعتی در شرایط افزایش آلودگی در حد ناسالم برای عموم از مخاطرات این سامانه است.

وی ادامه داد: مناطق اصفهان، خمینی شهر، دهاقان، برخوار (دولت‌آباد)، لنجان، فرودگاه اصفهان، کبوتر آباد، نجف‌آباد و مبارکه تحت تأثیر سامانه پایداری نسبی جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها هستند.

حاجی بابایی گفت: در این مدت کنترل و نظارت بر مصرف سوخت‌های فسیلی، اجتناب از فعالیت در فضای باز افراد حساس، خودداری از فعالیت صنعتی و کنترل جدی مسوولان در این زمینه، پرهیز استفاده از خودرو تک سرنشین و بهره‌مندی از حمل و نقل عمومی و اجتناب از کار‌های غیر ضرور در ساعات اولیه روز و ترافیک توصیه می‌شود.

وی با بیان اینکه دمای هوای در ۲۴ ساعات آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت، ادامه داد: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۴ درجه سانتی‌گراد و کمینه آن بامداد فردا به شش درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

معاون پیش‌بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: خوروبیابانک با بیشینه دمای ۲۵ درجه و شاهین‌شهر و میمه با کمینه یک درجه سانتی‌گراد زیر صفر، گرم‌ترین و سردترین مناطق در استان هستند.