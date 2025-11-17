پخش زنده
امروز: -
بیش از ۱۰ تن کله پاچه فاسد از یک انبار غیر مجاز در اصفهان کشف و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی اصفهان برای پیگیری گزارش یک شهروند، بیش از ۱۰ تن کله پاچه و متعلقات گوسفندی منجمد غیر بهداشتی را کشف و ضبط کردند.
علیاکبر مختاری با بیان اینکه این کله پاچهها در شرایط نامناسب و مشکوک به فساد در انبار نگهداری میشد، افزود: با دستور قضایی انبار نگهداری این میزان کله پاچه غیر بهداشتی مهروموم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان ادامه داد: شهروندان با اطلاع از اینگونه تخلفات که بهسلامت مردم آسیب میرساند، گزارشهای خود را به اطلاع شبکه بهداشت یا دامپزشکی و تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی رسانند.