به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی اصفهان برای پیگیری گزارش یک شهروند، بیش از ۱۰ تن کله پاچه و متعلقات گوسفندی منجمد غیر بهداشتی را کشف و ضبط کردند.

علی‌اکبر مختاری با بیان اینکه این کله پاچه‌ها در شرایط نامناسب و مشکوک به فساد در انبار نگهداری می‌شد، افزود: با دستور قضایی انبار نگهداری این میزان کله پاچه غیر بهداشتی مهروموم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان ادامه داد: شهروندان با اطلاع از این‌گونه تخلفات که به‌سلامت مردم آسیب می‌رساند، گزارش‌های خود را به اطلاع شبکه بهداشت یا دامپزشکی و تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی رسانند.