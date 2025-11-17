وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در مهر و آبان به وضع مثبت گردشگری بازگشتیم و پیش بینی ما این است که در فضای فعلی تا پایان سال ، می توانیم به آمار گردشگران سال گذشته برسیم .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی امیری، در حاشیه نشست با خبرنگاران با اشاره به ورود چهار و نیم میلیون گردشگر به ایران در چند ماه اول سال و روند رو به رشد گردشگری گفت : مسیر حضور گردشگران را در ایران هموار می کنیم که گردشگران به ایران بیایند و هر گردشکری که به ایران بیاید ، تصویر جدیدی از ایران را بیند و تجربه کند.

دیپلماسی سیاسی ، هدف سفر وزیر میراث به ریاض

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخصوص سفر به ریاض گفت : در این سفر ۱۲ ملاقات رسمی داشتیم و تمرکز ما در این سفر ، دیپلماسی سیاسی بود، وقتی از دیپلماسی سیاسی صحبت می کنیم اصولاً منظور روابط دولت‌ها است و در واقع تمام تلاش و تمرکز ما بر روی گسترش روابط ملت‌ها است. اگر ما و متولیان گردشگری کشورهای دیگر ، روابط ملت‌ها را تقویت کنیم خود به خود روابط دولت‌ها نیز تقویت می‌شود. ما این موضوع را در گفتگو ها مدنظر قرار دادیم. در این راستا اجلاس نوروز تصویب شد که در تهران برگزار شود.

کلان مسئله فرونشست

صالحی امیری ، فرونشست را به عنوان یک کلان مسئله تعریف کرد و افزود : همه مصمم شدیم این موضوع را در سطح ملی پیگیری کنیم و برای این امر نیازمند مطالعه میدانی بودیم و همکارانم در استان اصفهان مطالعه جامعی انجام دادند که در هیئت دولت ارائه دادم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص مشکل فرونشست در استان‌ها گفت : ما در ۳۰ استان به جز گیلان مشکل فرونشست داریم که وضع برخی از آنها نگران کننده است که این موضوع محصول چند دهه تغییرات اقلیمی است.

وی افزود: این موضوع بعد از طرح در دولت که شخص رئیس جمهور هم حساسیت لازم را به خرج دادند، مطرح شد و کمیسیون فرهنگی تصویب کرد ستادی برای مدیریت و مخاطرات فرونشست با حضور دستگاه‌های ذیربط تشکیل شود.

صالحی امیری با اشاره به اینکه استانداران ۵ استان ساحلی در حاشیه دریای خزر برای فعال سازی اقتصاد دریامحور خزر به گیلان دعوت شده‌اند، گفت : سیاست اقتصاد دریامحور، ابلاغ مقام معظم رهبری است و دولت هم توجه ویژه‌ای به آن دارد. ما تا امروز پشت به دریا بودیم و توجه ما به خشکی بود که امروز در دریا هم فعال شدیم.

وی با اشاره به نشستی که در روز‌های اخیر با وزیر عمان داشت، افزود: آنها ۴۰ بنادر مسافری برای حمل مسافر در اختیار دارند و آماده هستند ، برای اینکه ظرفیت بنادر عمان و کروز‌های آنها بین سواحل ایران و عمان در گردش باشد.