به گزارش خبرگزای صدا و سیما استان همدان، پیشرفت ۱۰ درصدی ساخت مسکن ملی بعد از گذشت ۱۰ سال، نبود زیر ساخت مناسب و عدم پرداخت تسهیلات به موقع به متقاضیان از مهم‌ترین مشکلات این طرح است.

این هفته دوربین رو در رو این مشکلات را با حضور مردم و مسئولان محلی مورد بررسی قرار داده است .

مردم استان همدان برای ارتباط با برنامه رو در رو می‌توانند مسائل و مشکلات محل زندگی و کار خود را به شماره ایتای ۰۹۱۸۰۸۴۵۰۰۳ ارسال کنند.