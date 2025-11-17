به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛مهرداد حسن‌پور روز دوشنبه در آیین رونمایی از این سامانه افزود: استقرار این زیرساخت حیاتی، بنیان لازم برای حرکت به سوی شهر هوشمند و ارتقای سطح شفافیت در ارائه‌ خدمات به شهروندان را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه در مسیر تحقق دولت الکترونیک و افزایش کارآمدی، مدیریت مبتنی بر داده‌های مکانی دقیق امری ضروری است، ادامه داد: اکنون این سامانه بانک اطلاعاتی یکپارچه و به‌روز از تمام دارایی‌های شهری، زیرساخت‌ها و اراضی را در اختیار ما قرار داده است.

شهردار شاهین‌دژ تاکید کرد که پیش‌تر، پراکندگی داده‌ها و وابستگی زیاد به اسناد کاغذی باعث کندی و افزایش خطا در فرآیندهای اداری می‌شد اما امروزه با بهره‌گیری از این فناوری پیشرفته، امکان اتخاذ تصمیمات توسعه‌ای مبتنی بر نقشه‌های تحلیلی و دقیق فراهم شده است، امری که به معنای جلوگیری از هدررفت منابع عمومی در پروژه‌های عمرانی است.

وی با اشاره به مزایای مستقیم سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، برای مردم گفت: یکی از اولویت‌های ما تسهیل صدور پروانه‌ها و پاسخگویی سریع به استعلامات مردمی است که با یکپارچه‌سازی داده‌ها از طریق این سامانه، زمان انجام امور به شکل محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد.

حسن‌پور اضافه کرد: سامانه اطلاعات جغرافیایی نه تنها یک ابزار فنی، بلکه هسته‌ اصلی زیرساخت شهر هوشمند است که امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای مدیریت بحران‌های احتمالی را نیز فراهم می‌آورد.

وی تاکید کرد: ما متعهد به استفاده از این فناوری برای توسعه متوازن و بهبود مستمر کیفیت زندگی در شاهین دژ هستیم.