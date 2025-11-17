فرمانده سپاه انصارالحسین همدان گفت: هفته بسیج امسال چهل و شش برنامه شاخص و ۴ هزار و ۶۰۰ ریز برنامه با شعار بسیج، مردم و اقتدار در سطح استان برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرمانده سپاه انصارالحسین همدان در شورای اداری با گرامیداشت چهل و ششمین سالگرد تاسیس بسیج گفت: هفته بسیج امسال چهل و شش برنامه شاخص و ۴ هزار و ۶۰۰ ریز برنامه با شعار بسیج، مردم و اقتدار در سطح استان برگزار می‌شود.

سردار حسین زارع کمال در ادامه سرکشی از خانواده‌های شهدا، غبارروبی ۷۵۰ گلزار شهدای استان، برگزاری یک هزار محفل قرآنی در سراسر استان، خدمات رسانی ۲۰ گروه جهادی در یکی از روستا‌های محروم، سه هزار حلقه صالحین، برگزاری میز خدمت، برپایی یک هزار نشست هم اندیشی، همایش تجلیل از ۴۰۰ مدال آوران لیگ علمی دانش آموزان نخبه، دیدار مسئولین و بسیجیان با ائمه جمعه استان، برگزاری ۲۰۰ یادواره شهدای آبروی محله، افتتاح ۳۰ طرح محرومیت زدایی، اهدای ۵ هزار بسته معیشتی و برگزاری رزمایش شکوه اقتدار بسیج را از عمده برنامه‌های هفته بسیج در استان برشمرد.

وی همچنین با اشاره به عملکرد قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی بسیج در چند سال گذشته گفت: در این مدت یک هزار و ۶۰۸ گروه جهادی در راستای محرومیت زدایی تشکیل شده‌اند که در روستا‌های محروم در راستای خدمت رسانی به محرومین جامعه در حال خدمت رسانی هستند.

فرمانده سپاه انصارالحسین استان در ادامه آبرسانی به ۱۶۰ روستای محروم / ساخت و تعمیر یک هزار و ۶۱۱ خانه مسکونی محرومین ،آسفالت ۲۶۷ هزار متر مربع راه روستایی و جاده‌ای بین مزارع و محوطه گلزار شهدای ، آزادسازی ۱۸۷ زندانی جرایم مالی و غیرعمد، اجرای بیش از ۵۷۵ میز خدمت جهادی، ۴۵ مرحله کمک مومنانه با توزیع بیش از ۸۱۱ هزار بسته معیشتی و احداث ۱۹ استخر بهینه سازی مصرف آب کشاورزی را از دیگر اقدامات بسیج مستضعفین استان در چند سال گذشته عنوان کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نقش آفرینی بسیج در جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: انقلاب اسلامی چهل و شش سال روشنگری و بیداری در جامعه ایجاد کرد که نتیجه آن هم صدایی و پشتیبانی ۹۰ میلیون ایرانی در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه بود.

حمید رضا حاجی بابایی در ادامه افزود: دشمنان امروز به این نتیجه رسیده‌اند که با جنگ و حمله نظامی نمی‌توانند در کشور نفوذ کنند و امروز می‌خواهند با جلوگیری از اصلاح افتصادی توطئه افکنی کنند که نباید به دشمنان اجازه توطئه افکنی دهیم.

استاندار همدان هم در این نشست گفت: اگر امروز کشور در حوزه‌های مختلف امنیتی، دفاعی، فناوری، پزشکی، آبادانی و محرومیت‌زدایی پیشرفت کرده ریشه آن در همین فرهنگ ایثار، مقاومت و کار بی‌منت بسیجیان است.

ملانوری شمسی در ادامه بیان کرد: ما امروز در همه میدان‌ها در حال مبارزه هستیم؛ از میدان اقتصادی گرفته تا عرصه‌های اجتماعی و حتی فضای مجازی؛ دشمن ممکن است در میدان جنگ سخت قابل مشاهده باشد، اما در جنگ فرهنگی، آسیب دیدن جامعه به‌تدریج و پنهان رخ می‌دهد و زمانی آشکار می‌شود که امکان جبران دشوار شده است.