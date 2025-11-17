به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: سوانح رانندگی به عنوان پدیده اجتماعی نیازمند شناسایی ابعاد زیربنایی‌تر آن از قبیل مسایل فرهنگی، روانی، جامعه شناختی، تبلیغاتی، قضایی و پزشکی است.

محسن محمدنژاد بر لزوم بررسی نقش و جایگاه پلیس در کنار نارسایی‌های ناشی از فناوری از جمله کیفیت راه‌ها و خیابان‌ها و کیفیت ساخت خودرو‌ها تاکید کرد و افزود:حضور به موقع راهداران و تعامل و همدلی همه دستگاه‌های خدماتی در مواقع حساس در محورها، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری می‌کند و عامل مهمی برای برقراری تردد ایمن و روان وسایل نقلیه در شرایط حساس زمستان است.

وی به اهمیت ویژه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نسبت به برقراری تردد در محور‌های برفگیر و حساس در فصل سرما اشاره کرد و ادامه داد: ذخیره‌سازی نمک، استفاده از تجهیزات اتوماتیک و ماشین‌آلات راهداری زمستانی، استقرار اکیپ‌های ثابت با نیرو‌های باتجربه و تجهیز راهدارخانه‌ها مهم‌ترین برنامه‌های این اداره کل برای عملیات راهداری زمستانی امسال است.