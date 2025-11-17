مانور مشترک راهداران استانهای مازندران و تهران
مانور مشترک راهداران استانهای مازندران و تهران با حضور دستگاههای خدمات رسان جادهای در منطقه گدوک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران گفت: سوانح رانندگی به عنوان پدیده اجتماعی نیازمند شناسایی ابعاد زیربناییتر آن از قبیل مسایل فرهنگی، روانی، جامعه شناختی، تبلیغاتی، قضایی و پزشکی است.
محسن محمدنژاد بر لزوم بررسی نقش و جایگاه پلیس در کنار نارساییهای ناشی از فناوری از جمله کیفیت راهها و خیابانها و کیفیت ساخت خودروها تاکید کرد و افزود:حضور به موقع راهداران و تعامل و همدلی همه دستگاههای خدماتی در مواقع حساس در محورها، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری میکند و عامل مهمی برای برقراری تردد ایمن و روان وسایل نقلیه در شرایط حساس زمستان است.
وی به اهمیت ویژه راهداری و حملونقل جادهای نسبت به برقراری تردد در محورهای برفگیر و حساس در فصل سرما اشاره کرد و ادامه داد: ذخیرهسازی نمک، استفاده از تجهیزات اتوماتیک و ماشینآلات راهداری زمستانی، استقرار اکیپهای ثابت با نیروهای باتجربه و تجهیز راهدارخانهها مهمترین برنامههای این اداره کل برای عملیات راهداری زمستانی امسال است.