رئیس اداره امور عشایر شوشتر از توزیع ۵۰ مخزن پلی اتیلن آب در بین عشایر این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اکبر محمدی بوری اظهار کرد: با توجه به خشکسالی شدید و عدم نزولات آسمانی این تعداد مخزن بین عشایر توزیع شده است که با این اقدام بخشی از مشکل تامین آب این خانوارها رفع شده است.
وی افزود: توزیع این مخازن در مراحل مختلفی انجام شده است و تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.
محمدی، آب و راه را نیازهای اساسی مناطق عشایری شهرستان دانست و گفت: توزیع مخزن میان خانوادههای عشایر در راستای کمک به پایداری تامین آب مورد نیاز این خانوارهاست.
وی در ادامه بیان کرد: کار آبرسانی به عشایر به وسیله دو دستگاه تانکر آبرسان سیار این اداره به صورت شبانهروزی و منظم در حال انجام است و عشایر بابت تامین آب خود هیچگونه مشکلی را ندارند.