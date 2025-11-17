به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این نشست، شهرداران درباره موضوعات مختلف مدیریت شهری تبادل نظر کردند.

سیدمهدی وفایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت فکری و تجربی شهرداران گفت: در تدوین برنامه‌های آینده استان، از نظرات و تجربه شهرداری‌ها استفاده خواهد شد و این سازمان در کنار شهرداری‌ها بازوی فکری و اجرایی خواهد بود.

محمد قدیمی، مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری نیز با اشاره به برگزاری فصلی همایش‌های شهرداران در شهر‌های مختلف استان، گفت: یکی از موضوعات مهم پیش‌رو، سرشماری نفوس و مسکن است که ارائه پلاک‌های هوشمند برای منازل بر عهده شهرداری‌هاست. این طرح تاکنون در ۲۲ شهر استان کامل اجرا شده و سایر شهر‌ها نیز تا پایان سال آن را به اتمام می‌رسانند.

وی همچنین از انتخاب شهرداری‌های همدان به عنوان پایلوت طرح «هر شهرداری یک نیروگاه خورشیدی» خبر داد که به موجب آن ساختمان‌های شهرداری باید به پنل خورشیدی مجهز شوند تا بخشی از برق مصرفی خود را از انرژی پاک تأمین کنند.

امیررضا یوسفیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان، نیز با اشاره به بودجه ۱۱ همتی شهرداری‌های استان گفت: بر اساس قانون، بودجه شهرداری‌ها در سه حوزه عمرانی، اداری و خدمات شهری با نسبت ۶۰ به ۴۰ تخصیص یافته و دفاتر شهری بر کیفیت و زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها نظارت دارند. برگزاری چنین همایش‌هایی نیز در راستای همین نظارت مستمر انجام می‌شود.