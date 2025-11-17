رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از پایش و نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی این شهرستان با هدف بهبود فرآیند صدور گواهی معاینه فنی و ارتقای کیفیت کنترل آلاینده‌های هوا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛ مختار خانی با اعلام این خبر گفت: در بازدیدی که با حضور اعضای ستاد معاینه فنی شهرستان انجام شد، صحت عملکرد تجهیزات و دستگاه‌های موجود بررسی و نکات لازم برای بهبود روند صدور گواهی معاینه فنی به مدیران مراکز اعلام شد.

وی با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و احتمال وقوع پدیده وارونگی دما، افزود: نظارت مستمر بر مراکز معاینه فنی نقش مهمی در ارتقای کیفیت هوا، اطمینان از صحت عملکرد مراکز و افزایش دقت در فرآیند معاینه خودرو‌ها دارد.

مختار خانی اظهار داشت: در جریان این بازدید، اعضای ستاد معاینه فنی روند صدور گواهی برای تعدادی از خودرو‌های حاضر در مرکز را به صورت میدانی بررسی کردند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه در پایان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از آلاینده‌های هوا از بخش حمل و نقل ناشی می‌شود، بیان داشت: با توجه به تأثیر مستقیم آلودگی هوا بر سلامت عمومی شهروندان، نظارت بر صدور گواهی‌های معاینه فنی خودرو‌ها بر اساس ضوابط ابلاغی به صورت مستمر و با جدیت دنبال خواهد شد.