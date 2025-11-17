پخش زنده
رئیس نمایندگی حفاظت محیطزیست چایپاره از انجام پایش مستمر مرکز معاینه فنی خودروهای سبک این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛باقر مهرعلیلو گفت: این پایش با هدف کنترل گواهی دستگاههای آزمون سهگانه، بررسی فرایند پذیرش خودروها و نحوه انجام عملیات معاینه فنی بهصورت منظم انجام میشود.
وی با اشاره به نقش مهم مراکز معاینه فنی در کاهش آلودگی هوا، حفظ ایمنی تردد و صرفهجویی در مصرف انرژی افزود: عملکرد این مرکز بهطور دورهای توسط اداره حفاظت محیطزیست مورد بازدید و ارزیابی کارشناسی قرار میگیرد.
مهرعلیلو گفت: در بازدید اخیر که با حضور نمایندگان شهرداری قرهضیاءالدین انجام شد، صحت عملکرد تجهیزات و دستگاههای موجود بررسی و توصیههای لازم برای بهبود روند صدور گواهی معاینه فنی به مدیر مرکز ارائه شد.