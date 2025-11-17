تلاش برای ساخت کیت‌های تشخیص سریع بیماری میگو

رئیس پژوهشکده میگوی کشور گفت: دو نوع کیت برای شناسایی زودهنگام بیماری HPND در دست طراحی است که یکی از آنها با عنوان «لَند» امکان استفاده مستقیم در مزرعه را به پرورش‌دهندگان می‌دهد و نسخه دوم تا پایان سال به نتیجه خواهد رسید.