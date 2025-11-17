بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عقیل دشتیاننسب رئیس پژوهشکده میگوی کشور با تشریح تازهترین دستاوردهای پژوهشکده میگو در زمینه کنترل بیماریهای میگو، گفت: تا کنون در کشور دو مورد بیماری اپیدمی در میگو گزارش شده که با تولید و پرورش مولد اسپیاف (عاری از پاتوژن اختصاصی) این بیماریها تا حد زیادی کنترل شده است.
وی افزود: پژوهشکده در سالهای اخیر بر اصلاح نژاد میگوها متمرکز بوده و برنامه امسال تولید گونههای مقاوم در برابر بیماری «HPND» است؛ بیماریای که در سه تا چهار سال گذشته در استانهای بوشهر و هرمزگان خسارتهای قابلتوجهی ایجاد کرده است.
رئیس پژوهشکده میگوی کشور عنوان کرد: این بیماری بیش از آنکه فقط زیستی باشد، ماهیتی مدیریتی دارد و کنترل آن نیازمند همکاری همزمان پرورشدهندگان و نهادهای دولتی است که از جمله اقدامات علمی در حال انجام، تولید پروبیوتیکهای اختصاصی برای مهار باکتری عامل بیماری و تهیه غذاهای فانکشنال فیت بر پایه ترکیبات گیاهی و آنزیمی است که تا کنون توانستهاند میزان تلفات را کاهش دهند.
دکتر دشتیاننسب همچنین از ساخت کیتهای تشخیص سریع این بیماری خبر داد و گفت: دو نوع کیت برای شناسایی زودهنگام HPND در دست طراحی است که یکی از آنها با عنوان «لَند» امکان استفاده مستقیم در مزرعه را به پرورشدهندگان میدهد و نسخه دوم تا پایان سال به نتیجه خواهد رسید.
وی با اشاره به کمبودهای ساختاری در مزارع پرورش میگو، تأکید کرد: ساختارهای فعلی از دهه ۷۰ تا کنون تغییر چندانی نداشته و امکان رعایت ایمنی زیستی در بسیاری از مجتمعها محدود است به همین دلیل پیشنهاد پژوهشکده میگو، اجرای طرح بازسازی و تغییر ساختار مزارع با مشارکت بانکها، دولت و بخش خصوصی است تا در صورت بروز آلودگی بتوان آن را در محدوده مزرعه یا سایت کنترل و از گسترش به کل مزارع استان جلوگیری کرد.
رئیس پژوهشکده میگوی کشور از برگزاری همایش ملی میگو در بوشهر در ۱۸ و ۱۹ آذر خبر داد و گفت: در این همایش متخصصان داخلی و بینالمللی گرد هم خواهند آمد تا آخرین راهکارهای علمی برای مقابله با بیماریهای میگو بررسی شود.
وی پرورشدهندگان را به حضور فعال در این برنامه فراخواند و تأکید کرد: نتایج آن میتواند مسیر فعالیت آنان در سال آینده را بهبود بخشد.
دکتر دشتیان نسب اظهار کرد: کنترل بیماریهای میگو فرآیندی چندعاملی است؛ از ضدعفونی اولیه آب و استخرها گرفته تا رعایت تراکم ذخیره، مدیریت مشترک بین مزارع و حفظ ایمنی زیستی در تمام سطح مجتمعها را شامل میشود.
وی تصریح کرد: اگر همه واحدهای یک سایت رعایت مشترک را جدی بگیرند، میتوانیم از گسترش بیماری جلوگیری و خسارتها را به حداقل برسانیم.