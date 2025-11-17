بیست و هشتمین دوره آزمون سراسری تخصصی حفظ کل مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت جامعة‌القرآن‌الکریم و اهل‌البیت (ع)، ۲۲ آذر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیست و هشتمین آزمون سراسری تخصصی حفظ کل قرآن مؤسسه قرآن و عترت جامعة‌القرآن‌الکریم و اهل‌البیت، ویژه آقایان و بانوان، بدون در نظر گرفتن محدودیت سنی در دو مرحله کتبی و شفاهی برگزار می‌شود.

این آزمون به شکل هماهنگ کشوری و سیستمی، ۲۲ آذرماه برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با شماره تلفن ۰۲۵۳۷۱۵۶ تماس بگیرند یا به نشانی اینترنتی jqk.ir مراجعه کنند.

به برگزیدگان این آزمون گواهینامه بین‌المللی سه زبانه اعطا خواهد شد.

این مؤسسه همچنین جشنواره قرآنی «رحمت ۴» را ویژه مقاطع پیش‌دبستانی و دوره اول ابتدایی (پایه اول تا سوم) برگزار خواهد کرد.

این جشنواره با شعار «رحمت آداب داره، نماز و قرآن داره» در قالب‌هایی مثل؛ سرود، نمایش، بازی و قصه‌گویی طراحی شده که برگزاری آن در دومرحله پیش‌بینی شده است. مرحله اول بهمن‌ماه سال جاری و مرحله دوم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند از ۱۴ تا ۲۲ بهمن برای ارسال آثار خود جهت شرکت در این جشنواره اقدام کنند. همچنین می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۵۳۷۱۵۶ تماس بگیرند و یا به نشانی mjq.ir مراجعه کنند.