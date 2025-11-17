به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی بویری امروز یکشنبه ۲۶ آبان در همایش مبارزه با مواد مخدر و کارگاه آموزشی تخصصی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد، بیان کرد: مقابله با مواد مخدر یکی از اولویت‌های اصلی فرمانداری اهواز است و تلاش ما بر این است که در حوزه پیشگیری، مقابله و کاهش آسیب‌ها اقدامات عملی و مؤثر اجرا شود.

وی با بیان اینکه این همایش با حضور صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه و همکاری ادارات، نهاد‌ها و دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اهواز برگزار شد، گفت: نظرات علمی و تخصصی ارائه‌شده در این کارگاه یک‌روزه، مبنای تصمیمات راهبردی و اجرایی در سطح شهرستان خواهد بود. این برنامه‌ها به‌صورت مستمر در اهواز ادامه دارد.

سرپرست فرمانداری و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اهواز همچنین خواستار هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شد و گفت: با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول، زمینه برای اجرای طرح‌های اثرگذار در پیشگیری و مقابله با اعتیاد فراهم خواهد شد.

این همایش با ارائه سخنرانی‌های تخصصی و جمع‌بندی برنامه‌های مشترک بین دستگاه‌های مرتبط، و تجلیل از خانواده‌های شهدا، جانبازان و تعدادی از فعالین حوزه مبارزه با مواد مخدر به کار خود پایان داد.

در حاشیه این‌همایش، نمایشگاه تخصصی مبارزه با مواد مخدر برپا شد.