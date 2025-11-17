با هدف ارتقای سطح امنیت شبکه‌ها و سامانه‌های کنترل صنعتی و افزایش تاب‌آوری سایبری در زیرساخت‌های حیاتی برق، دوره تخصصی «امنیت سایبری شبکه‌ها و سامانه‌های کنترل صنعتی» ویژه مدیران و کارشناسان فنی در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛در این دوره آموزشی که با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان، روسای ادارات و کارشناسان فنی برگزار شد، مباحثی از جمله شناسایی تهدیدات سایبری، اصول ایمن‌سازی سامانه‌ها، امنیت شبکه‌های صنعتی، مدیریت رخداد‌های امنیتی، الزامات پدافند سایبری در صنعت برق، تحلیل نفوذ و روش‌های کاهش آسیب‌پذیری ارائه شد.

مدرس دوره با تاکید بر رشد روزافزون تهدیدات سایبری علیه شبکه‌های برق‌رسانی کشور، نقش آموزش و به‌روزرسانی مستمر دانش فنی کارکنان را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حفاظت از سامانه‌های حیاتی توزیع برق عنوان کرد.



در پایان این دوره نیز پرسش و پاسخ تخصصی با محوریت چالش‌های امنیت سایبری در شبکه توزیع برق استان برگزار شد و شرکت‌کنندگان به تبادل تجربیات و طرح نیاز‌های فنی پرداختند.