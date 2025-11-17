پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هفتمین جشنواره ملی فردوسی، پروژهای تربیتی و هویتی برای پیوند نسل جوان با میراث حکیم توس، با دریافت ده هزار اثر دانشآموزی به ایستگاه پایانی رسید. این جشنواره که با حمایت فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مشارکت نهادهای فرهنگی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ اجرا شد، امسال جلوهای گستردهتر از سالهای گذشته داشت.
جشنواره فردوسی؛ یک جریان فرهنگی و هویتی، نه صرفاً یک رقابت ادبی
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با اشاره به محتوای این رویداد، گفت: این جشنواره تلاش میکند نسل جوان را با سرچشمههای هویت ایرانی–اسلامی و ارزشهای اصیل ادبیات فارسی پیوند دهد. مشارکت درخشان دانشآموزان نشان میدهد این مسیر، زنده، پویا و آیندهساز است.
پاسداشت زبان فارسی و انتقال ارزشهای شاهنامه به نسل نوجوان
الهام یاوری افزود اهداف کلان جشنواره را پاسداشت زبان فارسی، گسترش پژوهش و شناسایی استعدادهای برتر ادبی عنوان کرد و افزود: شاهنامه گنجینهای آکنده از پهلوانی، خردورزی، عدالت و میهندوستی است و انتقال این ارزشها به نوجوانان، رسالت جدی این جشنواره است.
پاسخ به یک دغدغه جهانی؛ جلوگیری از فاصله گرفتن نخبگان از هویت ملی
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به اهمیت هویتی این رویداد برای دانشآموزان، گفت: یکی از دغدغههای نظامهای نخبهپرور در جهان، فاصله گرفتن نخبگان از هویت ملی است و این جشنواره دقیقاً در نقطه مقابل این نگرانی عمل میکند.
گلستانخوانی؛ فرصتی برای انس با ارزشهای اخلاقی و تربیتی سعدی
یاوری با اشاره به محور گلستانخوانی، خاطر نشان کرد: این بخش فرصتی ارزشمند برای انس بیشتر دانشآموزان با آثار سعدی است؛ آثاری که چراغ راه نسل نوجوان در شناخت فرهنگ ایرانی هستند.
ثبت ۱۰ هزار اثر دانشآموزی و ۷۰۰ اثر فرهنگی؛ نماد عشق به ادب فارسی
وی در پایان از استقبال چشمگیر شرکتکنندگان خبر داد و گفت: دریافت ۱۰ هزار اثر دانشآموزی و ۷۰۰ اثر در بخش فرهنگی، گویای علاقه عمیق دانشآموزان خلاق به ادبیات فارسی است. این موفقیت نویدبخش یک اتفاق زیبا در سمپاد و نشاندهنده عزم راسخ این سازمان برای پرورش استعدادها در تمامی زمینهها، بهویژه توجه به هویت ایرانی-اسلامی است.
گفتنی است؛ این جشنواره در محورهای زبان و ادبیات فارسی (شعر، داستان، نثر ادبی، شاهنامه) و بخش ویژه گلستانخوانی از بهمن ۱۴۰۳ تا اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد. با داوری اساتید برجسته دانشگاهی و فرهنگی، در نهایت ۱۰۴ نفر در قالبهای مختلف به عنوان برگزیدگان نهایی انتخاب شدند که در آیین اختتامیه از آنان و همچنین از ۵ اداره و ۵ مدیر سمپاد برتر تقدیر به عمل خواهد آمد.