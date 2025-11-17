پخش زنده
مدیر حوزههای علمیه کشور بر لزوم تقویت زیرساخت معرفتی تیپ مستقل ۸۳ روحانیون رزمی تبلیغی امام جعفر صادق (ع)در عرصه های اعتقادی، فکری، اجتماعی و سیاسی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،آیتالله علیرضا اعرافی در دیدار فرمانده تیپ مستقل ۸۳ روحانیون رزمی ـ تبلیغی امام جعفر صادق علیهالسلام و معاونان این تیپ با اشاره به سابقه تاریخی و نقشآفرینی تیپ ۸۳ روحانیون گفت:این مجموعه حوزوی انقلابی در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب، خدمات ارزشمندی ارائه کرده و امروز نیز نقشآفرینی آن در آموزش طلاب سرباز، حضور در مراسمهای انقلابی و فعالیتهای میدانی، مایه تقدیر است.
وی با تاکید برارتقای آشنایی عمومی طلاب با مسائل دفاعی و فنون رزمی از مسیرهای مناسب و غیرنمایشی افزود:زیرساخت معرفتی اعضای تیپ در عرصه اعتقادی، فکری، اجتماعی و سیاسی نیز باید تقویت شود.
در ابتدای این دیدار، حجتالاسلام منتظرزاده، فرمانده تیپ مستقل ۸۳ روحانیون رزمیـتبلیغی امام جعفر صادق علیهالسلام، با قدردانی از فرصت این ملاقات، گزارشی از پیشینه و مأموریتهای تیپ ارائه کرد.
وی با اشاره به شکلگیری تیپ در دوران دفاع مقدس با هدف سازماندهی و اعزام روحانیون اثرگذار به جبههها، گفت: امروز این مجموعه در قم و مشهد مقدس، در حوزههای تعلیم، تبلیغ، آموزشهای نظامی طلاب و مأموریتهای فرهنگی و اجتماعی فعالیت میکند.
فرمانده تیپ همچنین به فعالیت مرکز آموزش رزم مقدماتی طلاب و نقش گردانهای تخصصی در عرصههای امداد، امنیت، امر به معروف و فضای مجازی اشاره کرده و از حمایتها و هدایتهای مراجع و نهادهای حوزوی و نظامی قدردانی کرد.