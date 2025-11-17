سفر وزیر دفاع به دبی در پاسخ به دعوت همتای اماراتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این سفر در چارچوب دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران و با هدف تقویت تعاملات منطقه‌ای و بررسی فرصت‌های همکاری در حوزه‌های مختلف صورت گرفته است.

وزیر دفاع در جریان بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه دیدارها و گفت‌وگوهایی نیز با مقامات دفاعی برخی کشورها خواهد داشت.

نمایشگاه بین المللی هوایی دبی ۲۰۲۵ یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی در حوزه صنایع هوایی به شمار می‌رود که امسال نیز با حضور صدها شرکت و هیئت رسمی از کشورهای مختلف برگزار می‌شود.