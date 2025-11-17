صنایع تبدیلی و غذایی آذربایجان‌غربی با ثبت رشد قابل توجه در شاخص‌های تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، به یکی از محور‌های مهم تأمین پایدار محصولات کشاورزی کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛بر اساس اعلام معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی استان، ۷۳۷ واحد فعال این بخش سالانه چهار هزار و ۲۰۰ تن مواد خام کشاورزی را ذخیره‌سازی و فرآوری کرده و با ایجاد ارزش افزوده، نقش مهمی در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند.

محمد دمکری در جلسه مدیران صنایع تبدیلی و غذایی منطقه ۳ کشور در ارومیه اظهار کرد: توسعه واحد‌های صنعتی مجهز به فناوری‌های نوین با هدف افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینه تمام‌شده، از اولویت‌های اصلی بخش کشاورزی استان است.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای سلامت جامعه گفت: اجرای سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی در احیا و توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری ضایعات کشاورزی برای تولید خوراک دام، طیور و آبزیان و ارتقای ظرفیت‌های ذخیره‌سازی و نگهداری محصولات، از برنامه‌های محوری این استان است.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی آذربایجان‌غربی افزود: با وجود ۴۸۶ واحد سردخانه‌ای، استان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی نگهداری میوه تازه به ویژه سیب درختی کشور شناخته می‌شود و توسعه سورتینگ و بسته‌بندی محصولات کشاورزی در دستور کار است.

رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال در هشت‌ماهه ۱۴۰۴

دمکری گزارش داد: در بازه زمانی هشت‌ماهه سال جاری، همچنین ۷۶ مجوز تأسیس با سرمایه‌گذاری ۴۵ هزار و ۷۶۶ میلیارد ریال صادر شده که پس از بهره‌برداری، ۱۲۶۲ فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد. ظرفیت این طرح‌ها ۳۲۲ هزار تن و جذب مواد خام آنها ۴۹۱ هزار تن برآورد شده است.

دمکری ادامه داد: ۲۳ واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری در سال جاری نیز با سرمایه‌گذاری ۷۸۹۵ میلیارد ریال وارد مدار تولید شده و ۳۰۲ شغل جدید ایجاد کرده‌اند. ظرفیت این واحد‌ها ۸۷.۵ هزار تن و توان جذب مواد خام آنها ۱۰۶ هزار تن است.

وی همچنین گفت: ۱۹ طرح توسعه‌ای با سرمایه‌گذاری ۵۵۱۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و ۱۹۴ فرصت شغلی ایجاد کرده است. ظرفیت این طرح‌ها ۱۴۱ هزار تن و توان جذب ۱۵۰ هزار تن مواد خام است.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی استان این تحولات را نشانه افزایش توان تولید، کاهش ضایعات کشاورزی و تقویت جایگاه آذربایجان‌غربی در تأمین کالا‌های اساسی کشور دانست و بر استمرار روند توسعه‌ای این بخش تأکید کرد.