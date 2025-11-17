به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛سرهنگ بهرام تقی زاده در نشست تخصصی مدیریت امور اراضی استان آذربایجان‌غربی با حضور مسئولان ارشد انتظامی و فرماندهان یگان‌های حفاظتی و انتظامی، اظهار کرد: دو هزار و ۷۴۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در هشت ماهه گذشته سال جاری شناسایی شده و همکاری دستگاه‌های انتظامی و حفاظتی برای صیانت از اراضی ملی و کشاورزی ادامه دارد.

وی با تاکید اینکه این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۰ درصد رشد دارد و برخورد با تخلفات برابر مقررات ادامه خواهد یافت، بر استمرار جلسات مشترک و تشکیل کارگروه‌های عملیاتی برای افزایش سرعت عمل در برخورد با متخلفان تأکید کرد.

آرش خلخالی، رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی نیز، با قدردانی از اقدامات پیشگیرانه مدیریت امور اراضی و یگان حفاظت، بر عزم جدی نیروی انتظامی برای حمایت عملیاتی و اطلاعاتی از این حوزه تأکید کرد و گفت: حفاظت از اموال و انفال عمومی در صدر اولویت‌های پلیس قرار دارد و تعقیب قضایی متجاوزان به اراضی ملی و کشاورزی با قدرت ادامه خواهد یافت.

مدیر امور اراضی آذربایجان غربی نیز با تأکید بر ضرورت تعامل دستگاه‌های ذیربط اظهار کرد: حفاظت از اراضی ملی و زراعی یک رسالت همگانی است و همکاری نزدیک با نیروی انتظامی و یگان حفاظت جهاد کشاورزی ضامن موفقیت در این مسیر است.