پخش زنده
امروز: -
همزمان با سیوسومین هفته کتاب و کتابخوانی، بیست عنوان کتاب از تازههای نشر مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم رونمایی بیست عنوان کتاب از تازههای نشر مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی امروز در سالن خلیج فارس پژوهشگاه برگزار شد.
رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری در این مراسم از نویسنگان، مولفان و منصفان برای تولید این اسناد با ارزش تشکر کرد و به تشریح پیشینه تاریخی زبان، خط و کتابت در ایران باستان پرداخت.
ابراهیم زارعی بر ضرورت انتشار کتاب در پژوهشگاه بهعنوان اسناد تاریخی و در اختیار عموم قرار دادن این اسناد، تاکید کرد و افزود : ما موظفیم فرهنگ ایران را از طریق انتشار کتاب تداوم ببخشیم، زیرا ما در فرهنگ و تمدن جهانی نقشآفرین بودهایم و امروز هم باید جایگاه خود را بازیابیم.
وی با اشاره به فرایند انتشار کتاب در پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، جایگاه این نهاد حاکمیتی را در کشور بی همتا و ویژه عنوان کرد و افزود: پژوهشگاه در ارتباط با انتشار کتابهای مرتبط با میراثفرهنگی ، کاری را انجام میدهد که هیچ دانشگاه و مرکز دیگری قادر به انجام آن نیست.
سرپرست مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری نیز در این مراسم ، انتشار ماهانه ده عنوان کتاب را از سیاستهای این مرکز عنوان کرد و گفت : انتشار این بیست عنوان کتاب آغاز مسیر است.
محمدرضا مهراندیش همچنین از انتشار ۶۰ کتاب تا فروردین ماه خبر داد.
در این مراسم کارشناسان و اعضای هیات علمی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری ، فراهم کردن شرایط حضور پژوهشگران بینالمللی در ایران را از مهمترین مطالبات خود مطرح کردند و سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی نیز از پیگیری با دستگاههای زیربط برای پیگیری این مطالبه و فراهمکردن شرایط حضور پژوهشگران خبر داد.
ساختار و اجزای اسناد عصر صفوی/ به روایت استاد تاریخی (مژگان اسماعیلی)، فلزکاری کهن در زاگرس مرکزی براساس مطالعه سربارههای محوطههای ذوب فلز کهن کوهدشت لرستان (ثریا الیکای دهنو با همکاری امینالله کمالی، مرتضی گراوند و فرشته رحیمی)، پرسشنامه برای گردآوری زبانها و گویشهای ایران (یدالله پرمون)، پویایی هویت و میراث ناملموس زرتشتیان / مطالعه مردمشناختی در استانهای تهران و یزد (مریم پهلوان شریف)، جابجایی و دوباره سازی بنای تاریخی کلیسای زٌر زٌر «مریم مقدس» (ابراهیم حیدری)، محوطههای میراث جهانی یونسکو /ابعاد حقوقی (منیر خلقی)، محبوب القلوب (مولفی ناشناخته -سده ۸. ه. ق-داریوش ذوالفقاری)، تحلیل فقهی حقوقی جرائم مرتبط با میراثفرهنگی (مهدی رهبر و منصور سلیمانی)، روایت زیارت/ مطالعه مردم شناختی آیین زیارت اربعین (زهرا زارع)، تپه گردآشوان پیرانشهر آذربایجان غربی (مهناز شریفی)، دستورزبان مقدماتی یونانی باستان (رابرت چارلز باس مترجم فرهاد صولت)، از روایت تا تصویر/ نسبت روایتهای شهرزاد قصه و نگارههای صنیعالملک (نفیسه السادات عبدالبقایی)، حفاظت از آثار موزهای در شرایط جنگ (فاطمه علیمیرزایی)، میراث دیوان سالاری در ایران (فریده مجیدی خامنه)، زبان مادری کاربرد نگارش و هویت (سولماز ملتدوست، محمدرضا احمدخانی، حمیدرضا شعیری، علی کریمی فیروزجایی)، از چشمه شاه تا لپت/ مردمنگاری کوچ بهاره بختیاری (منصور مرادی)، سلسله سخنرانیهای ایکوموس ایران جلد نخست/ حکمت و میراثفرهنگی (موسسه فرهنگی ایکوموس)، فرهنگ مردم شهر نیک آباد «ینگ آباد» (ژیلا مشیری، گیتی دشتکی و محمد طاووسی)، خدمات مشتری در صنعت مهماننوازی و گردشگری (سایمون و لوییس هادسون مترجم میرپوریا نقی نمین)، روایت فرهنگ عامه همدان در دهه چهل و پنجاه (سیدرضا هاشمی) آثاری بودند که در این مراسم رونمایی شدند.