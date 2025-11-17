شهردار منطقه ۱۲ تهران در مراسم نخستین مدرسه مجهز به نیروگاه خورشیدی که امروز در هنرستان راهیان قدس محله سیروس به بهره‌برداری رسید، گفت: هر مدرسه‌ای که بخواهد به سمت نصب پنل‌های خورشیدی حرکت کند، از حمایت ۵۰ درصدی شهرداری منطقه برخوردار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد آیینی در این مراسم که با حضور عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی، سفیر کره جنوبی در ایران، صادق پوراقدم مشاور وزیر راه و شهرسازی و دبیر کمیته ملی اسکان بشر، شهردار منطقه ۱۲ و کلانتری مدیر دفتر اسکان بشر ملل متحد برگزار شد، ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک سقف تمام مدارس کشور به نیروگاه‌های خورشیدی مجهز شود.

شهردار منطقه ۱۲ تهران با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این محدوده شهری اعلام کرد که منطقه ۱۲ با بیش از هزار بنای ارزشمند، از پرترددترین نقاط تهران است و روزانه حدود دو میلیون نفر به آن وارد می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که تنها ورودی مترو در برخی روز‌ها از یک‌ونیم میلیون نفر عبور می‌کند. وی با بیان اینکه بیش از ۵۵ درصد موتورسیکلت‌های فعال در تهران در این منطقه تردد دارند، افزود؛ آلودگی ناشی از این حجم تردد، ضرورت تغییر الگوی انرژی و حمل‌ونقل را دوچندان کرده است. آیینی گام نخست در مسیر کاهش آلودگی را برقی‌سازی ناوگان عمومی منطقه عنوان کرد و گفت: ۸۵ درصد این فرایند انجام شده و برنامه‌ریزی برای ممنوعیت تدریجی استفاده از سوخت فسیلی در محدوده بازار نیز در دستور کار قرار دارد. شهردار منطقه ۱۲ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را «گام دوم» در این مسیر عنوان کرد و گفت: هر مدرسه‌ای که بخواهد به سمت نصب پنل‌های خورشیدی حرکت کند، از حمایت ۵۰ درصدی شهرداری منطقه برخوردار خواهد شد.

آیینی همچنین پیشنهاد داد مدارس منطقه ۱۲ به عنوان «مدارس اجتماع‌محور» انتخاب شوند تا دیوار‌های ارتباطی میان مدرسه و محله برداشته شود و فضا‌های آموزشی برای برگزاری دوره‌های فرهنگی، ورزشی و آموزشی در اختیار مردم قرار گیرد. شهردار منطقه ۱۲ افزود: مدارس این منطقه می‌توانند در حوزه پسماند، انرژی‌های پاک و سایر موضوعات زیست‌محیطی نیز نقش پایلوت ملی ایفا کنند. وی افزود: افتتاح نخستین مدرسه خورشیدی در تهران صرفاً یک طرح فنی نیست، بلکه آغازی برای پیوند میان توسعه پایدار، آموزش نوین، مشارکت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در منطقه ۱۲ و الگوی قابل تعمیم به سایر مناطق شهری است. وی گفت: این مدرسه خورشیدی به ابتکار شرکت بازآفرینی شهری ایران و با حمایت کمیته ملی اسکان بشر جمهوری اسلامی ایران و همکاری دفتر سازمان اسکان بشر ملل متحد (UN-Habitat) راه‌اندازی شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در این مراسم با اشاره به اینکه این طرح بخشی از اجرای «سند سیاست ملی شهری» است، گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح، الگوسازی و ترویج استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در بافت‌های فرسوده شهری است.

او توضیح داد: اجرای این طرح تهران را در مسیر حرکت به سوی شهر‌های پایدارتر و مقاوم‌تر قرار می‌دهد.

به گفته گلپایگانی، شرکت در راستای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در حوزه‌های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی و اموزش فعالیت می‌کند و پیشبرد این ماموریت نیازمند مشارکت همگانی و همکاری نهاد‌هایی است که هر یک نقش ذاتی در بازآفرینی حوزه خود دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران تصمیم دارد استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را با جدیت بیشتری دنبال کند. تجربه موفق امروز نشان داد که می‌توان تعداد زیادی از مدارس واقع در بافت‌های ناکارآمد را به پنل‌های خورشیدی مجهز کرد.

وی با بیان این که مشارکت مستقیم دانش‌آموزان در بخش‌هایی از فرایند اجرا، یکی از ویژگی‌های ارزشمند این طرح بود؛ افزود: اقدامی که باعث شد این طرح نه فقط یک نصب فنی، بلکه یک تجربه آموزشی و اجتماعی برای محله هدف باشد.

گلپایگانی خطاب به دانش‌آموزان هنرستان راهیان قدس از آنها خواست به‌عنوان «سفیران بازآفرینی شهری» در مسیر کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی و صرفه‌جویی در برق نقش فعال داشته باشند.

وی تاکید کرد: با تکیه بر مشارکت مردم محلات و حضور نسل جوان، می‌توان اتلاف منابع را به حداقل رساند و آینده‌ای پایدارتر ساخت.

به گفته دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری با افتتاح این نیروگاه خورشیدی، گامی عملی در جهت کاهش مصرف انرژی، ارتقای کیفیت محیطی و توسعه الگو‌های شهری پایدار برداشته و هنرستان راهیان قدس به یکی از پیشروترین مدارس کشور در حوزه انرژی پاک تبدیل شد.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران همچنین از ساخت ۶۱ مدرسه با هدف توانمندسازی محلات هدف توسط این شرکت خبر داد.