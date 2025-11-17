پخش زنده
تیم ملی کبدی بانوان ایران در نخستین روز مسابقات قهرمانی جهان با نتیجه ۵۵ _ ۱۱ مقابل لهستان به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات تیم ملی بانوان ایران در مسابقات کبدی قهرمانی جهان به این شرح است:
سه شنبه ۲۷ آبان ماه (مرحله گروهی)
ایران _ کنیا ساعت ۱۵:۳۰ بوقت ایران
چهارشنبه ۲۸ آبان ماه (مرحله گروهی)
ایران _ زنگبار ساعت ۱۲:۳۰ بوقت ایران
پنجشنبه ۲۹ آبان ماه (مرحله گروهی)
ایران _ چین تایپه ساعت ۱۲:۳۰ بوقت ایران
شنبه یکم آذر ماه (مرحله گروهی)
ایران _ نپال ساعت ۷:۰۰ بوقت ایران
دومین دوره مسابقات کبدی قهرمانی بانوان جهان با حضور ۱۱ تیم به میزبانی بنگلادش برگزار میشود.