به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛ با اتمام عملیات اجرایی مخزن بتنی ۳۰۰ مترمکعبی در قشلاقات عشایری شهرستان خوی، مشکل تأمین آب شرب ۴۵۷ خانوار عشایر منطقه برطرف شد.
این پروژه در راستای اجرای طرحهای تأمین و بهسازی منابع آب عشایری و با هدف ارتقای سطح بهداشت و رفاه خانوارهای عشایر اجرا شده است. با بهرهبرداری از این مخزن، دسترسی پایدار به آب سالم و بهداشتی برای عشایر منطقه فراهم گردید.
واثقی رییس اداره امور عشایر خوی اعلام کرد: اجرای اینگونه پروژهها ضمن کاهش هزینههای تأمین آب، موجب افزایش ماندگاری جمعیت در نواحی عشایری و تقویت تولیدات دامی خواهد شد.